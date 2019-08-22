22.08.2019 00:01

Tokat'ta etkili sağanak sonrası ev ve iş yerlerini su bastı

TOKAT - Tokat'ta etkili olan sağanak yağış sonucu yaklaşık 25 iş yeri ve birçok evi su bastı.

Tokat'ta akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat devam eden sağanak yağışı sonucu Tarihi Yüksek Kahve önünden geçen sokak sular altında kaldı. Yaklaşık yarım metreyi bulan suyu tahliye etmeye çalışan esnaflar zor anlar yaşadı. Mazgalları açmak için büyük uğraş veren esnafları suların çekilmesi ile birlikte su dolan iş yerlerini temizlemek için çalışmaya başladı. Sular altına kalan bir fırında bulunan unlar ise kullanamaz hale geldi. Birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yoğun yağmur yağışı sonucu ayrıca Çekenli İş merkezi ve çevresi, Çarşamba pazarında bulunan bazı iş yerleri ve evlerde su baskını yaşandı. Belediye ekipleri su tahliyesi için vidanjaörle çalışma yaptı. Bazı esnaflar ise belediye çalışanlarına tepki gösterdi.

Güryıldız beldesinde de yoğun yağış sonucu sel meydana gelirken can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: İHA