Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile anne ve babası yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Süleyman Sümer idaresindeki 34 EIE 129 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile annesi Zübeyde ve babası Şükrü Sümer yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri