Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile anne ve babası yaralandı - Haberler
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Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile anne ve babası yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobilin sürücüsü ile anne ve babası yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Süleyman Sümer idaresindeki 34 EIE 129 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile annesi Zübeyde ve babası Şükrü Sümer yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Yeşilyurt, Otomobil, Tokat, Güncel, Haber

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