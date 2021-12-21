Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta et yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tokat'ta et yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş'tan yüklediği etleri Amasya'ya götüren Mehmet Yaman (30) yönetimindeki 63 ABM 167 plakalı tır, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ve jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Tırdaki etin ise başka bir araçla Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.

Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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