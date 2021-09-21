AFAD verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Tokat'ta deprem! 21 Eylül Salı Tokat Niksar'da deprem mi oldu? Tokat depremi kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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21 EYLÜL TOKAT MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Deprem bugün 21 Eylül Salı 2021 tarihinde saat 19:09 'da meydana geldi. Merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olarak belirlendi.



AFAD Twitter resmi açıklaması şu şekilde:

"Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."



#Deprem

Büyüklük : 4.3 (Mw)

Yer : Niksar (Tokat)

Tarih-Saat : 21.09.2021, 19:09:43 TSİ

Enlem : 40.5913 N

Boylam : 36.9008 E

Derinlik : 14.34 km Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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