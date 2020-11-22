Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı

22.11.2020 00:17 | Son Güncelleme: 22.11.2020 00:21
Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı

TOKAT'ta, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerine lokanta sahibi Erhan Uzun (37) çorba ikramında bulundu.

TOKAT'ta, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerine lokanta sahibi Erhan Uzun (37) çorba ikramında bulundu. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Tokat'ta polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı kavşağında denetim yapan polis ekiplerine, lokanta işletmesi sahibi Erhan Uzun çorba ikram etti. Polis memurları Uzun'a ikramından dolayı teşekkür etti. Polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce çorba ikramında bulunmak istediğini söyleyen Uzun, "81 ilimizde sokağa çıkma yasağı var. İlimizde de işletmemize 50 metre uzaklıkta uygulama yapan polis ekiplerini gördük. Havanın da soğuk olması nedeniyle, bizde polis memurlarımıza çorba ikramında bulunduk." dedi.

 


Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı
Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı
Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı
Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı
Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

İlgili Haberler

Kars'ta polis eksi 5 derece soğukta denetim yaptı
Kars'ta polis eksi 5 derece soğukta denetim yaptı
Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor
Halk otobüslerinde sosyal mesafe denetimini sivil polis yapıyor
Korsan taşımacılık yapan sürücü denetime takıldı
Korsan taşımacılık yapan sürücü denetime takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Berk Oktay Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Cenk Tosun Ozan Kabak Dorukhan Toköz Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta denetim yapan polislere çorba ikramı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 00:21:29. #1.15#
title