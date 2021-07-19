Tokat'ta D-100 Karayolunda bayram öncesi trafik denetimi

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik ekiplerince Kurban Bayramı öncesi D-100 kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik ekiplerince Kurban Bayramı öncesi D-100 kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi.

Niksar İlçe Jandarma komutanlığına bağlı trafik timleri ve Bölge Trafik ekiplerince yapılan trafik uygulaması, Uluslararası D-100 kara yolunun Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde gerçekleştirildi.

Ekipler Kurban Bayramı öncesi tatile giden sürücüleri uygulama noktasında durdurarak mola vermelerini sağladı. Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerini mutlaka takmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yolculuk esnasında sık sık mola vermelerinin önemini hatırlattılar. Uygulamada ayrıca drone kullanılarak havadan trafik akışı kontrol edildi.

Niksar Bölge Trafik Denetleme İstasyonunu ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı.

Sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan; "Seyahat eden tüm vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağ salim ulaşmasını temenni ediyoruz. Bu amaçla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Emniyet Müdürü Erdoğan, seyahat eden vatandaşların dinlenmeleri amacıyla Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde oluşturulan ve ikramların yer aldığı alanda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Polis ve jandarma personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Erdoğan uygulama noktasında bulunan polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'a denetim ve incelemelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt'da eşlik etti.

Trafik ekipleri ayrıca sürücü ve yolculara çeşitli hediyeler vererek ikramda bulundular. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı