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Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.

İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan T.K. (34) idaresindeki 29 DG 423 plakalı tır, D-100 kara yolunda polis ekiplerince durduruldu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının arkasına gizlendikleri tespit edilen 3'ü kadın 69 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin bulunduğu belirlendi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı

Bir tırda 69 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri
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