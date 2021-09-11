Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
50. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantadan çıkan Duran Ç. (44) ile Mustafa Öztürk (41) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Duran Ç, Mustafa Öztürk ile akrabası Mehmet Öztürk'ü bıçakla yaraladı.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mustafa Öztürk, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Duran Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri