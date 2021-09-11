Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

50. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantadan çıkan Duran Ç. (44) ile Mustafa Öztürk (41) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Duran Ç, Mustafa Öztürk ile akrabası Mehmet Öztürk'ü bıçakla yaraladı.

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa Öztürk, sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Duran Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Defne Samyeli Gülşen Kenan Doğulu
Spor Defne Samyeli Alper Yılmaz Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Adil Karaismailoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:19:22. #1.12#