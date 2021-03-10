Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden

10.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:49
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden

Son dakika haberler: TOKAT'ta polis ekiplerince 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları' uygulaması yapıldı.

TOKAT'ta  polis ekiplerince 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları' uygulaması yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uymayan 44 kişi ve 1 iş yerine toplam 40 bin 460 TL ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması' yapıldı. Tokat genelinde de eş zamanlı yapılan uygulamaya 61 ekip ile 198 kişilik personel katıldı. Uygulama kapsamında 304 market ve iş yeri, 69 park-bahçe, 39 metruk bina kontrol edilirken bin 926 kişinin sorgusu yapıldı. Uygulamalarda sosyal mesafe kuralını ihlal eden 36 kişiye 32 bin 400 TL, maske takmadığı tespit edilen 8 kişiye 7 bin 200 TL ve kapalı olması gereken 1 iş yerine ise açık olmasından dolayı 860 TL olmak üzere toplamda 40 bin 460 TL ceza kesildi. Trafik yönünden ise 398 araç denetlendi. Kusurlu görülen 11 araç ve sürücüsüne toplam 20 bin 499 TL ceza kesildi.


Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden
Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Alişan Murat Balcı Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Tokat'ta, 44 kişiye 40 bin TL korona cezası - Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:50:23. #1.14#
title