Tokat'ta 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Tokat'ta 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Tokat Valiliği, 30 Eylül'e kadar kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, havanın aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun şekilde ateşli piknik yapmaları, ayrıca anız ve bahçe artıklarının yakılmasının orman yangınlarında artışa neden olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Tokat sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Eylül'e kadar yetkililer haricinde girilemeyeceği kaydedilen açıklamada, ormanların çevresi ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Erdoğan: 'Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.'
Erdoğan: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak."
Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Demet Akalın Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Hakan Reçber Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:03:28. #1.15#

title