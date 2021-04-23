Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
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Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı

Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.

TOKAT'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Kısıtlama nedeni ile bayramı evlerinde kutlayan aileler de binaları bayrak ve balonlara donatarak bayram coşkusuna eşlik etti. 

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli törene maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Bayramı'nı evde kutlayan vatandaşlar ise pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrakları ve balonlar ile süsledi. Tamamı bayrak ve balonlarla süslenen bir sitenin yöneticisi Songül Kaya, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemiden dolayı evdeyiz. Biz de bu bayram coşkusunu balkonlarla çocuklarımıza yaşatalım istedik. Bizim çocukluğumuzda bayramlar coşkulu geçiyordu. Binada oturan çoğunluğumuz ise öğretmen, sağlıkçı. Bu dönemde bizler de böyle bir bayram kutlayalım istedik" dedi. 


Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı
Tokat'ta, 23 Nisan coşkusu binalara yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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