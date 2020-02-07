Tokat'ta "2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu" başladı

07.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:04

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Çadlı Öğrenciler Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversitenin Taşlıçiftlik yerleşkesinde düzenlenen forumun açılışında, göreve başladıktan sonra Çadlı öğrencileri kente getirmeye başladıklarını söyledi.

Çad'da susuzluk, açlık, güvenlik sorunları olduğu gibi bir algı bulunduğunu anlatan Şahin, "Aksine göller, vadiler, verimli tarım arazileri ve çok ahlaklı insanların bulunduğu bir Çad'ı görürsünüz." dedi.

Çadlı öğrencilerin sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Şahin, üniversitede 110'un üzerinde Çadlı öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise kentlerinde 800 civarında Çadlı öğrenci bulunduğunu belirterek, "Tokat, Çad için ikinci bir ev oldu. Karabük'te de Çadlı öğrencileri çok sevdik. Onlar hakkında Karabük'te olumsuz bir şey duyamazsınız." ifadelerini kullandı.

Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, foruma katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu forum, yurt dışındaki Çadlıları bir araya getirmek anlamında da oldukça faydalı. Çadlılar bu vesileyle birbirleriyle tanışıyor. Çad ve Türkiye ilişkileri çok güçlü. Her iki ülkenin de kazanması için çabalıyoruz." diye konuştu.

Çadlı Öğrenciler Derneği Başkanı Moussa Hüssein Moussa ile derneğin Tokat temsilcisi Adam Hissein Mahamat'ın da konuşma yaptığı foruma, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı ile akademisyenler ve Çadlı öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA