Tokat olayının ardından Fatma Şahin'den Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Bu hareketi yapan insanla bana yayın yaptırdınız

Gaziantep'in kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması tepkilere yol açtı.

"YAYIN SIRASINDA SÜREKLİ HAREKETLERDE BULUNUYORDU"

Olay anını anlatan Ahmet Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi. Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Bende kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.

"FATMA ŞAHİN, 'BU İNSANLA BANA YAYIN YAPTIRDINIZ' DEDİ"

Fatma Şahin'in sessiz kalmasına dair açıklamalarda bulunan Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Ben de kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana 'bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız' dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm. Ama yayın sırasında böyle tepki göstermedi" dedi.