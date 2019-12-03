Tokat kollarını kaybeden soner ve muhammet, tekvandoyla hayata tutundu

03.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:28

Kollarını kaybeden Soner ve Muhammet, tekvandoyla hayata tutundu

TOKAT'ın Turhal ilçesinde geçirdikleri iş kazalarında kollarını kaybederek engelli olan Soner Anas (27) ve Muhammet Çalışır (28), tekvando sporu ile hayata tutundu.

Turhal ilçesinde yaşayan Soner Anas, 12 yıl önce silaj makinesine kaptırdığı kollarını kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Anas, bir süre büro elemanı olarak çalıştı. 3 yıl önce Turhal Gençlik Spor Kulübü tekvando antrenörü Halil Koçak tarafından spora teşvik edildi. Tekvandoya başlayan Soner, kısa sürede ilerleme sağladı. Bir süre önce Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para-Tekvando Türkiye Şampiyonasında 'kyorugi' ve 'poomse' kategorilerinde mücadele etti. K43 kategorisinde tatamiye çıkan Soner, katıldığı ilk turnuvada 61 kiloda Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Evli ve 3 çocuk babası Muhammet Çalışır ise 2010 yılında çalıştığı iş yerinde sağ kolunu pres makinesine kaptırarak engelli oldu. Çevresinin teşvikiyle küçükken bir süre yaptığı tekvando sporuna 2018 tekrar başlayan Çalışır, kısa sürede mesafe aldı. Çalışır, 2020 yılında düzenlenecek olan Tekvando Türkiye Şampiyonasında şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor,

'ENGELLER BİR İŞ YAPMAMIZA ENGEL OLMUYOR'

Tekvandoya, Turhal Gençlik Spor Kulübü tekvando antrenörü Halil Koçak'ın teklifi ile başladığını ifade eden Milli Sporcu Soner Anas, 2007 yılında tarım aletine kaptırdım kolumu. Hocamla bir kafede tanıştım. Bizi gördü yanımıza geldi. Sohbet ettik. Bize bu sporu tanıttı. Biz de bir şeyler başarmaya çalıştık. İlk başta biraz zor oldu. Ama hocamız bunu bize bildirmedi. Engelli birisi olarak Türkiye şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Engelli arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bir şeylerle uğraşıp başarmak gerçekten mucize bir şey. Arkadaşlarımızla sıkıntımız olmuyor, her şeyde, her konuda yardımcı oluyorlar. Engelli arkadaşlarımız hayata küsmesin, bir şeylerle uğraşsınlar. Spor olsun, iş olsun tavsiye ederim. Bir şeylerle uğraşmak insanın beynini dağıtıyor. Engeller bir iş yapmamıza engel olmuyor. Aksine daha motivasyon veriyor. Bir şeyler başarmak, yaptığın işin başarısını almak daha güzel bir şey dedi.

'DURUMUMU, ENGEL OLARAK DÜŞÜNMÜYORUM'

Muhammet Çalışır ise Tekvando sporu ile 1 yıl önce tanıştığını ifade ederek, Gençliğimde bu sporla ilgileniyordum ama köyde oturduğum için gelemiyordum. Bu spor benim gençlik yıllarımın hayaliydi. Geç oldu ama benim için iyi oldu. Engelimi, engel olarak düşünmüyorum. Buraya geldikten sonra bu engelimi kafaya takmamaya başladım. Şu anda hiç takmıyorum. Engelli vatandaşların benim eskiden yaptığım gibi kahvehane köşelerinde oturmalarına gerek yok. Dışarıya çıkıp, bu gibi sporlara başlayıp, hayatta kendilerini daha ileriye götürerek engelsiz gibi yaşayabilirler diye konuştu.

'KISA SÜREDE İSTEDİKLERİ BAŞARIYA ULAŞTILAR'

Soner ve Muhammet'in diğer engelsiz arkadaşları ile birlikte çalıştıklarını belirten Tekvando antrenörü Halil Koçak Şu an önümüzdeki maçları bitirdik, 2020 şampiyonasına hazırlanıyoruz. Engellileri, engellerinden dolayı ayırmadık. Engelsiz arkadaşları ile birlikte çalışıyorlar. Onlarla birlikte antrenman yapıyorlar. Engelli olmayan sporcularımız, engelli arkadaşlarına normal şekilde muamele ediyor. Soner'in iki kolu olmadığı için arkadaşları giydiriyor. Dışlama gibi bir şey yok. Benim için başta zorluğu olur diye düşündüm ama engellerini aşmış ve yetenekli arkadaşlar. Antrenmanlar sonucunda kısa zamanda iyi yerlere geldiler. 2 yıl gibi kısa bir zamanda Soner, iki defa Türkiye şampiyonu oldu. Onun için bir zorluğu olmadı. Diğer arkadaşlarından istekli ve azimli çalıştılar. Kısa sürede istedikleri başarıya ulaştılar dedi.

Kaynak: DHA