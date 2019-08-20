Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 7 bin 200 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor

20.08.2019 14:34

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni tercih eden 7 bin 200 öğrenci için kayıt işlemleri başlatıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları E-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabildiği gibi TOGÜ'nün belirlediği kayıt yerlerinde de bizzat başvuru yapılarak gerçekleştirilebiliyor. 13 Fakülte, 7 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulunu tercih eden 7 bin 200 öğrenci kayıt yaptıracağı üniversitede ayrıca çeşitli ülkelerden YÖS sınavına sonucunda bin 100 Uluslararası öğrenci, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Lisansüstü kayıt yaptıran öğrenciler olmak üzere toplamda yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim öğretim hayatına başlayacak.Elektronik ortamda kayıtlar 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında, bu tarihlerde kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde kayıt işlemlerini başvuru merkezlerine giderek yaptırabilecekler. - TOKAT

Kaynak: İHA