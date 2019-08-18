TOKAT Gazi olduğu günün 4'üncü yıl dönümünde düğününü yaptı

18.08.2019 13:46

Gazi olduğu günün 4'üncü yıl dönümünde düğününü yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2015 yılında PKK saldırısı sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Metehan Doğru (28), olayın 4'üncü yıl dönümünde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünya evine girdi. İlçe kaymakamının makam aracı da gazinin gelin arabası oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında 15 Ağustos 2015'de zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Olayda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Metehan Doğru 1 yıl süren tedavisinin ardından malul gazi olarak görevden ayrıldı. Metehan Doğru gazi olduktan 4 yıl sonra Demet Akar ile evlenmek için hazırlık yapmaya başladı. İlçeye bağlı Üzümlü köyünde yaşayan Doğru, düğününü de Bingöl'de gazi olduğu saldırının gerçekleştiği 15 Ağustos tarihinde yapmaya karar verdi. Gazi'nin perşembe günü başlayan düğününe katılan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan da kendi makam aracını gaziye tahsis etti. Kaymakamın makam aracı süslenerek gelin arabası olarak kullanıldı. Gazi aracın arkasına 'Gazi oldum, böyle vurulmadım' yazdırdı.

Düğününü özellikle bu güne denk getirdiğini ifade eden Gazi Metehan Doğru, Terör örgütünün önceden döşemiş olduğu EYP'nin infilak etmesi sonucu araçta yaralanmıştım. Hastanede 1 yıl tedavi gördüm. O tarihi düğün tarihim yapmak istedim. Kaymakam bey de sağ olsun makam aracını bize tahsis etti. Çok teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA