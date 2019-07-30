TOKAT ENGELLİ KUZENLER, MISIR SATARAK GEÇİMLERİNİ SAĞLIYOR

TOKAT'ta işitme engelli Yunus Can Tarun (21) ve kas erimesi hastalığı olan kuzeni Yasin Dündar (22) birlikte mısır satarak geçimlerini sağlıyor. Kent merkezinde ikamet eden kas erimesi hastalığı olan Yasin Dündar ve işitme engelli kuzeni Yunus Can Tarun parkta gezerken gördükleri mısır tezgahlarından etkilenerek bu işi yapmaya karar verdi. Mısır tezgahı açmak istediklerini söyleyen kuzenlere aileleri de destek verdi. Kuzenler için mısır arabası satın alındı. Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras, derneğe ait Engelsiz Yaşam Parkı'nda satış yapmalarına izin verdi. Bunun üzerine iki kuzen burada bardak mısır satarak geçimlerini sağlamaya başladı.

Parkta gezerken mısır satanları gördüklerini ve o anda bu işi yapmaya karar verdiklerini belirten Yasin Dündar, Daha önce İŞKUR üzerinden 6 aylığına okullarda görev alıyorduk. Başka bir yerde çalışmadık. Kuzenimle gezerken mısır tezgahları gözümüze takıldı. 'Biz de açalım beraber çalıştıralım' dedim kuzenime, o da destekledi. Dernek başkanımız bize yer verdi. Onun sayesinde ekmek paramızı çıkartıyoruz. Satışlar yoğun oluyor. Yakınlarımız da yardımcı oluyorlar dedi.

'ONLARIN MÜCADELESİ BİZİ MUTLU EDİYOR'

Amaçlarının engellilere istihdam sağlamak olduğunu belirten Sakatlar Derneği Tokat Şube Başkanı Ali Aras ise, Bize böyle bir talep gelince, 'Engelsiz yaşam parkı zaten engellilere açık bir park, burada istihdam edin, kendi cep harçlıklarınızı çıkarın, ailelerinize yük olmayın' dedik. Böyle simit satan, ayakkabı boyayan, seyyar mısır satan engelli engelsiz insanları takdir eden toplumuz. Onun için birilerine avuç açmaktansa böyle bunların mücadelesini görmek bizi çok mutlu ediyor. Biz elimizden geldiğince engellilere istihdam konusunda yardıma açığız. Yeter ki onlar mücadele etsinler dedi.

Yunus Can Tarun'un annesi, Yasin Dündar'ın teyzesi Tülay Tarun da onların çalışma azmini desteklediklerini, yalnız bırakmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA