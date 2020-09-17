Tokat bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bat yemeği nasıl yapılır? Amasya-Tokat bat yemeği nasıl yapılır?
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Tokat bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bat yemeği nasıl yapılır? Amasya-Tokat bat yemeği nasıl yapılır?

Tokat yöresine ait hafif ve lezzetli yemek Bat nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta bat yemeği nasıl yapılır?

Tokat bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bat yemeği nasıl yapılır? Amasya-Tokat bat yemeği nasıl yapılır?
17.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:43

Bat yemeği, bulgur ve mercimek ile hazırlanan Tokat-Amasya mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. Yanında asma yapraklarıyla servis edilir ve bol ekşili tadıyla yedikçe yedirir. Oldukça sağlıklı bu lezzet nasıl yapılır? Bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri nelerdir?

BAT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 su bardağı yeşil mercimek,

1 su bardağı ince bulgur,

1 adet kuru soğan – yemeklik doğranmış,

Tokat bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bat yemeği nasıl yapılır? Amasya-Tokat bat yemeği nasıl yapılır?

1 adet domates,

2 adet sivri biber,

10 – 12 dal yeşil soğan,

1 bağ maydanoz,

1 bağ dereotu,

½ bağ reyhan,

1 su bardağı ceviz – dövülmüş,

Kuru nane,

Sumak,

Tuz,

Karabiber,

Pul biber

Tokat bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bat yemeği nasıl yapılır? Amasya-Tokat bat yemeği nasıl yapılır?

Sosu için Malzemeler;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 su bardağı su

1 adet limon suyu

Nar ekşisi

Asma yaprağı – haşlanmış

Tokat bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bat yemeği nasıl yapılır? Amasya-Tokat bat yemeği nasıl yapılır?

Bat yemeği yapılışı;

Yeşil mercimeği üzerini geçecek kadar su ile ocağa koyup pişirmeye bırakın. Pişen mercimeğin üzerine ince bulguru ilave edin ve karıştırıp kapağını kapatın, ocaktan alın. Domateslerinizi 4'e bölün ve çekirdeklerini çıkartın, ardından küçük küpler elde edecek şekilde doğrayın. Soğanlarınızı da küçük küçük yemeklik doğrayın. Biberleri ince olacak şekilde dilimleyin. Taze soğanınızı, maydanozu, dereotunu ve reyhanı ince ince kıyın. Tüm bu doğradıklarınızı büyük bir karıştırma kabında soğuyan mercimek ve bulgur ile karıştırın. Kıydığınız cevizleri de ilave ettikten sonra başka bir kasede domates salçasını su ile açın, 1 adet limonun suyunu, nar ekşisini karıştırıp, mercimekli karışıma dökün ve iyice karıştırın. Geniş bir salata kasesine alın ve 5 dakika haşlayarak tuzundan arındırdığınız asma yaprağı ile servis edin.

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