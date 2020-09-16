Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın

Kayseri'de şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan Kader Nane, şikayeti nedeniyle 5 ay hapis cezası çarptırılan eşinin tahliyesini istedi.

16.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:02

Kayseri'de tartıştığı eşi Kader Nane'ye tokat atarak basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralanmasına yol açtığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Nane 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen Mehmet Nane, geçen mart ayında eşi ile Kapadokya'da tatil yaparken polisin kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınarak, cezaevine konuldu. Kader Nane, yakınlarının telkinleriyle akıllanması için eşi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşimin tahliye edilmesini istiyorum" dedi.

HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Mehmet Nane, geçen yıl nisan ayında 5 yıllık eşi Kader Nane ile tartıştı. Mehmet Nane, tartışma sırasında eşine tokat attı. Gözünde morluk oluşan Kader Nane, polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin özür dilediği Kader Nane, ertesi gün şikayetinden vazgeçti; ancak Mehmet Nane hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı. Geçen Mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mehmet Nane'ye 5 ay hapis cezası verildi. Kader ve Mehmet Nane çifti, geçen 23 Temmuz'da Kapadokya bölgesini gezdikleri sırada polis tarafından durduruldu. Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Mehmet Nane, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Nane, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini istedi


''ŞİKAYETİMİ GERİ ALDIM''

Kader Nane, eşinin eşi hakkındaki şikayetini geri almasına rağmen dava açıldığını anlatarak, "Bizimki hafif bir kavgaydı. Eşim bana tokat attı. Eşimin bana tokat attığını duyan tanıdıklarımız neden polise şikayette bulunmadığım konusunda baskı yaptılar. Ben de o sinirle şikayette bulundum. Ertesi gün şikayetimi geri çektim. Mahkemede de verdiğim dilekçede bunu belirttim. Şikayetimi geri aldım ve şikayetçi değilim. Ama eşime 5 ay hapis cezası çıktı. Avukatlara sorduk. Eşimin cezasının 1 yıldan az olması nedeniyle cezaevinde yatmayacağını söylediler. Biz de itiraz dilekçesi vermedik. Eşim 55 gündür cezaevinde yatıyor. Suçsuz yere daha fazla yatmasını istemiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun ve eşimi hapisten çıkarın" diye konuştu.

Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini istedi

''EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM''

Eşiyle mutlu olduklarını anlatan Kader Nane, "Eşimle o olaydan sonra yine birlikte yaşıyoruz. Bana hiç bir kötü davranışı olmadı. Ben eşimden asla şikayetçi değilim. Eşimi çok seviyorum. Akraba ve dostların gazıyla bana 'tokat attı' diye şikayetçi oldum. Yakınlarım 'Akıllansın, 3-5 gün yatsın' dediler. Ben de bu şekilde olacağını düşünerek gidip şikayetçi oldum. Çok pişmanım. Benim eşimden başka kimsem yok. Geçimimi sağlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Donald Trump Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ferhat Göçer Demet Akalın Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Tamer Tuna Mbaye Diagne Vedat Muriqi
Daha Fazla Kız Kaza Bursa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 14:12:56. #1.15#
title