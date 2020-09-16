Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kayseri'de şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan Kader Nane, şikayeti nedeniyle 5 ay hapis cezası çarptırılan eşinin tahliyesini istedi.

Kayseri'de tartıştığı eşi Kader Nane'ye tokat atarak basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir şekilde yaralanmasına yol açtığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Nane 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası kesinleşen Mehmet Nane, geçen mart ayında eşi ile Kapadokya'da tatil yaparken polisin kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınarak, cezaevine konuldu. Kader Nane, yakınlarının telkinleriyle akıllanması için eşi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşimin tahliye edilmesini istiyorum" dedi.

HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Mehmet Nane, geçen yıl nisan ayında 5 yıllık eşi Kader Nane ile tartıştı. Mehmet Nane, tartışma sırasında eşine tokat attı. Gözünde morluk oluşan Kader Nane, polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin özür dilediği Kader Nane, ertesi gün şikayetinden vazgeçti; ancak Mehmet Nane hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı. Geçen Mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Mehmet Nane'ye 5 ay hapis cezası verildi. Kader ve Mehmet Nane çifti, geçen 23 Temmuz'da Kapadokya bölgesini gezdikleri sırada polis tarafından durduruldu. Hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Mehmet Nane, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Nane, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



''ŞİKAYETİMİ GERİ ALDIM''

Kader Nane, eşinin eşi hakkındaki şikayetini geri almasına rağmen dava açıldığını anlatarak, "Bizimki hafif bir kavgaydı. Eşim bana tokat attı. Eşimin bana tokat attığını duyan tanıdıklarımız neden polise şikayette bulunmadığım konusunda baskı yaptılar. Ben de o sinirle şikayette bulundum. Ertesi gün şikayetimi geri çektim. Mahkemede de verdiğim dilekçede bunu belirttim. Şikayetimi geri aldım ve şikayetçi değilim. Ama eşime 5 ay hapis cezası çıktı. Avukatlara sorduk. Eşimin cezasının 1 yıldan az olması nedeniyle cezaevinde yatmayacağını söylediler. Biz de itiraz dilekçesi vermedik. Eşim 55 gündür cezaevinde yatıyor. Suçsuz yere daha fazla yatmasını istemiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun ve eşimi hapisten çıkarın" diye konuştu.

''EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM''

Eşiyle mutlu olduklarını anlatan Kader Nane, "Eşimle o olaydan sonra yine birlikte yaşıyoruz. Bana hiç bir kötü davranışı olmadı. Ben eşimden asla şikayetçi değilim. Eşimi çok seviyorum. Akraba ve dostların gazıyla bana 'tokat attı' diye şikayetçi oldum. Yakınlarım 'Akıllansın, 3-5 gün yatsın' dediler. Ben de bu şekilde olacağını düşünerek gidip şikayetçi oldum. Çok pişmanım. Benim eşimden başka kimsem yok. Geçimimi sağlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA