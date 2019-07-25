TOKAT 6 AYLIK LEZZET; TOKAT KEBABI

TOKAT'ta yetiştirilen taze sebzeler ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet Tokat kebabı, yoğun ilgi görüyor. Yörede yetişen sebzelerin kullanıldığı kebap sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında yenilebiliyor. Sonraki aylarda ise lezzetini bozduğu için başka illerden gelen sera ürünü sebzeler kullanılmıyor. Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı vatandaşların beğenisini kazanıyor. Yöreye ait taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabı kentte sadece 6 ay süresince yapılıyor. Sonraki aylarda ise lokantalarda Tokat kebabı hizmeti verilmiyor. Lezzetini bozduğu için başka illerden gelen sera ürünü sebzeler kullanılmıyor. Bu nedenle kebabın müdavimleri, bir sonraki sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

Tokat kebabının tarihi çok eski yıllara dayandığını ifade eden Mücahit Yılmaz, Bundan 300 yıl önce restoran kültürü olmadığından Tokat bir bağ içerisinde olduğu için bağ evlerinde yapılan bir yemek idi. Sonraları bu yemeğimiz restoranlarda yapılmaya başladı. Ayrıca yerel tarihçilerin söylemine göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de 26 Haziran 1919'da Tokat ziyaretinde bağ evinde bu kebap ikram edilmiş. Bizim için Tokat kebabı özel bir yemektir. Dışarıdan gelen misafirlerim, Tokat'a geldikleri zaman 'Biz bu şehre geldiysek bu yemeği tatmamız lazım' diyorlar. Biz de Tokat Kebabını ikram ediyoruz dedi.

'ŞEHRİMİZDE YETİŞEN ÜRÜNLERDEN YAPIYORUZ'

Kebabın yapımında Tokat'ta yetişen sebzelerin kullanıldığını vurgulan Yılmaz, Adı üstünde Tokat kebabı olduğu için, bütün ürünleri Tokat'ın kendi öz topraklarında yetişen üründen yapıyoruz. Domates, patlıcan, sarımsak, patates ve yeşil biber. Bu ürünler tamamen Tokat'ta yetişiyor. Ayrıca Tokat'ın yaylalarında yetişen kuzuları kullanıyoruz. O yüzden Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın da en özgün yemeğidir. Ocağı da kendine özgüdür. Pişme süresi 30 dakikadır diye konuştu.

Tokat kebabının mevsimsel bir yemek olduğunu anlatan Yılmaz, Biz bu yemeği yapımına Mayıs ayında başlıyoruz. Ekim ayına kadar devam ediyor. Yani Tokat'taki mahsullerin çıkmasından sonra kebaba başlıyoruz ve mahsul bitene kadar yapıyoruz. O yüzden bu yemek sadece bu 6 aylık evrede yapılıyor, kışın yapılmıyor dedi. Yılmaz, ekim'den sonra da söz konusu sebzelerin sere ürünü olarak piyasada yer aldığını, ancak aynı tadı vermediği için onlarla kebap yapılmadığını söyledi.

Aslen Tokatlı olmasına karşın İstanbul'da yaşayan ve kente ziyarete geldiği kentte Tokat kebabı özlemini gideren Ayşe Koç (42) ise bu lezzeti herkesin tatması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA