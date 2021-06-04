TOGÜ ile özel okul arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile özel okul arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile özel okul arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile Tokat Özel Bahçeşehir Koleji yöneticileri arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Üniversite personelinin çocuklarının eğitim ihtiyaçları ile kolej öğretmenlerinin tezsiz yüksek lisans uygulamasının düzenlenmesi amacıyla imzalanana protokol kapsamında üniversite çalışanlarının çocuklarının eğitimi için Bahçeşehir Kolejinde yüzde 20 indirim uygulanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu