TOGÜ'de Tokat bağ kültürü programı düzenlendi

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Tokat Bağ Kültürü" programı gerçekleştirildi.

Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat'ın kültürel zenginliğinin anlatılacağı Tokat Bağ Kültürü programının hayırlı olması temennisinde bulunarak desteklerinden dolayı Hasan Erdem'e ve öğretim görevlilerine teşekkür etti.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül, Tokat Kültür Köprüsü Projesi'nin tanıtımını yaptı.

Gül, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü olarak geçmişi, şimdiyi ve geleceği bütünleyen bir kimlik anlayışı ile köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarma misyonu taşıdıklarını ifade etti.

Tokat Şehir Müzesi Küratörü Hasan Erdem, "Tokat Bağ Kültürü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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