Togemder nedir? TOGEM-DER açılımı nedir? Togemder neler yapmaktadır?

TOGEMDER sıklıkla gündeme gelen ve merak edilen yapılardan biridir. Son olarak Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar programında da bahsedilen TOGEMDER hakkında merak edilenleri sizler için derledik. TOGEMDER görevi nedir, amaçları nelerdir?

Ezgi Sertel'le Fazlası Zarar programında da sık sık gündeme gelen konulardan biri olan TOGEM-DER hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

TOGEMDER NEDİR?

Togemder amaçlarını şu şekilde belirmektedir:

"Toplumumuzun en küçük birimi olan aile ve aile fertlerinin örf ve adetlerinin geliştirilmesi, üyelerin bilimsel ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlamayı, bu konuda çalışmalarda bulunanlarla işbirliği yapmayı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamayı, muhtaç durumda oldukları tespit edilen ailelere yönelik olmak üzere yiyecek, giyecek, yakacak vb. yardımlarda bulunmayı, madden bağış yapmayı, gıda bankacılığı usul ve esaslarına göre gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri üreten firmalardan Maliye Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde maliyet bedeli karşılığı belge alınarak, ihtiyaç sahiplerine belge karşılığı dağıtmayı, ailenin toplumsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla uluslararası alanda proje geliştirmeyi, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kuruluşları, belediyeler ve diğer tüzel kişiliğe haiz kurumlarla ve özel şahıslarla gerçekleştirilecek olan projeler kapsamında işbirliği yapmayı ve sponsorluk hizmeti almayı, kurum ve kuruluşların açacağı ihalelere katılmayı, mal ve hizmet tedarikinde bulunmayı, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişiliklere eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi, çocuk, ergen psikolojisi gelişimi ve aile danışmanlığı konularında anket, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmayı, bu kapsamda psikoterapi, rehabilitasyon çalışmalarını konunun uzmanları ile gerçekleştirmeyi amaçlamaktayız."

TOGEMDER AÇILIMI NEDİR?

TOGEM-DER açılımı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği olarak geçmektedir.

TOGEMDER NE ZAMAN KURULDU?

TOGEM-DER (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği), 12. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kurucusu olduğu ve halen himayesinde faaliyetlerini sürdüren dernek. Derneğin yönetim kurulunda eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış da yer almaktadır.

2005 yılında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan derneğin başkanı, Emine Erdoğan'ın kardeşinin eşi Saadet Gülbaran oldu. Başlangıçta çeyiz yardımı gibi faaliyetlerde bulunan dernek, daha sonra anasınıfları açmak için İstanbul'da başlattığı projeyi Türkiye'ye yaydı.