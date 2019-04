Togar: "Birlikte Şehrimizi ve İlçemizi Geleceğe Taşıyoruz"

Hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında misafirlerini kabul etmeye devam eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, makamında AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ı ağırladı.

Özelden genele, yerelden merkeze uyum içinde geleceğe emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yerel seçimlerin ardından ara vermeden çalışmalarımıza ve projelerimize son hızla devam ediyoruz. İlçemizde ve şehrimizde daha yapacak çok işimiz var. Söz verdiğimiz gibi önümüzdeki süreçte beş yılda yaptığımız hizmetlerin beş katını ilçemizde hayata geçireceğiz. Bu manada özellikle devlet yatırımlarının ilçemizde hayat bulması noktasında Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızın ve milletvekillerimizin önemli desteklerini gördük. Birçok dev devlet yatırımı ilçemizde hayat buldu. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde görüşmelerimizle ilçemize kazandırmış olduğumuz devlet hastanesinin ardından şimdide ilk etapta fakülte ve öğrenci yurdunun hayat bulması için emek harcayacağız" dedi.

"Tekkeköy'de hizmet rüzgarları sürecek"

Tekkeköy'de değişim gelişimin ve hizmetlerin katlanarak süreceğinin altını çizen Togar, "Cumhurbaşkanımızın çizgisinde gönül belediyeciliğiyle daha yapacak çok işimiz yürüyecek çok yolumuz var. Bu manada bizlere her zaman destek olan Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş'a hayırlı olsun ziyaretinden ve ilçemize harcamış olduğu emeklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Köktaş'tan hayırlı olsun ziyareti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarı dileklerini ileten AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ı ziyaret etti. Köktaş ziyaretinde, "İlçelerimizde alt yapı, imar, park, bahçe, sosyal tesis ihtiyaçlarının birçoğu karşılandı. Bundan sonra AK Parti'yi, AK Parti yapan değerlere sahip çıkarak hizmet belediyeciliğinin yanında, gönül belediyeciliğini ön planda tutarak, insana değer veren belediyeciliği ortaya koymaktır. Başkanlarımız her zaman olduğu gibi mutluluğunda, üzüntüsünde, kederinde halkın yanında olan yönetim anlayışını daha ön plana çıkararak hizmetlerine devam etmenin gayreti içinde olacaktır. Bizlere düşen görevler, sorumluluklar ne ise onları da tarafımıza ileterek, onların önünü açmak, insanlarımızı mutlu ve memnun edecek hizmet ve yatırımlarımı yapmak üzere desteklerimize her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Bu dönem Tekkeköy ilçemizde istihdama ve üretime yönelik önemli gelişmelerin olacağı bir dönem olacaktır. Tekkeköy ilçemize yapılan her yatırım ilimizde iş arayan yetişmiş elemanlarına, İhracata, üretime yapılan yatırım demektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA