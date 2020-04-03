Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini - Haberler
Koronavirüs, Bursa, Tofaş, Güncel

Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini

TOFAŞ tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık personeli ile hastane ortamının korunması amacıyla biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri üretildi.

03.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:18
Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini

TOFAŞ tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık personeli ile hastane ortamının korunması amacıyla biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri üretildi. İlk kabinler, Bursa Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Tofaş'ta, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek amacıyla ekipman üretimine başlandı. Sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için Tofaş'ta geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin ilk örnekleri, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, üretimle ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, koronavirüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz" diye konuştu.SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR 

Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise Tofaş'ta üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin, sağlık görevlilerinin sağlığı açısından önemine vurgu yaptı. Koronavirüs salgının olduğu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın önemine de değinen Kaşıkçı, "Ülke genelinde tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele eden hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş'ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu ekipmanların yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa'nın en önemli sembollerinden Tofaş'ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına 'Koronavirüs aşısı bulunur' yazısı astı
Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek
Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan
Magazin Ebru Yaşar Levent Dörter Fahrettin Koca Seren Serengil
Spor Neymar Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Tofaş'tan biyolojik örnek alma ve entübasyon kabini - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 18:20:41. #1.15#
title