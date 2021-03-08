-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj
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-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj

08.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:43

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadın-erkek eşitliğinin 'aynılık' demek olmadığını belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil,...

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadın-erkek eşitliğinin 'aynılık' demek olmadığını belirterek, "Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliğine katılan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk konuşmasında, kadınların iş hayatına katılımının anlamına ve önemine vurgu yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi için önemli bulduğu cümlesine atıf yapan Öztürk, "'Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.' Kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekonomik ve siyasi haklara sahip olmaları yalnızca toplumsal hayatı iyileştirmek gibi bir sonuç ortaya çıkarmakla kalmayacak, hiç kuşkusuz dünya barışını da güçlendirecektir" diye konuştu.

"Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir"

Kadın-Erkek eşitliğinin "aynılık" demek olmadığına vurgu yapan Öztürk, "Aynı olan şeylerin eşit olmasına zaten gerek yoktur. Eşitlik ancak farklılığın olduğu bir bağlamda anlam ifade eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği talebi, kadınların erkeklerle aynı olma değil, aynı haklara sahip olma talebidir" şeklinde konuştu.

"Kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Kadının işgücüne katılımının düşük olmasının Türkiye için önemli bir sorun görünmesine karşın bu konunun aslında Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak önemli bir fırsat olduğunu dikkati çeken Öztürk, "Bildiğiniz gibi, yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark ortaya koyduğunu ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor. Kadınların ekonomiye katkısını artırmak için; kurum, kuruluşlara, iş dünyasına, hepimize görevler düşüyor. Tek başımıza yapamayız, elbirliği ile çalışarak, istenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var. Bugün bir milat olsun istiyorum, kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Değil mi Sevgili TOBB Kadın Girişimciler Başkanları ve Üyeleri?" ifadelerini kullandı.

-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj
-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj
-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj
-TOBB Kadınlar Girişimciler Kurulu Nurten Öztürk'ten Kadınlara Mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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