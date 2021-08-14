TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kutladı
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kutladı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kutladı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'da bulunan Hisarcıklıoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkanı Şadan Eren ve meclis üyeleriyle görüştü.?

Hisarcıklıoğlu, toplantının son bölümünde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ile bir araya geldi.

Busenaz Sürmeneli'nin başarısının, ülkenin, Trabzon'un başarısı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Busenaz'ın bundan sonra da ülkemizi temsil ederek bayrağımızı yeniden göndere çekeceğine inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Trabzonspor Kulübü sporcusu Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Süme'yi kutlayarak, Cumhuriyet altını hediye etti.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu da Hisarcıklıoğlu'na, üzerinde adının yazılı olduğu "61" numaralı Trabzonspor forması ile kaşkol takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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