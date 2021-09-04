Son dakika... TMV öğrencisi Yemenli Selma, Sudan'da resim sergisi açtı

Son dakika haberleri: Yemenli Selma Zeyd eş-Şerefi'nin Hartum'daki bir okulda düzenlenen resim sergisi Sergilenen resimlerden görüntüler Sergiye gelen ziyaretçilerin resimleri incelemesi Açılışa katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu Yemenli Selma Zeyd eş-Şerefi'nin sergisinin açılışında konuşma...

Yemenli Selma Zeyd eş-Şerefi'nin Hartum'daki bir okulda düzenlenen resim sergisi

Sergilenen resimlerden görüntüler

Sergiye gelen ziyaretçilerin resimleri incelemesi

Açılışa katılan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu

Yemenli Selma Zeyd eş-Şerefi'nin sergisinin açılışında konuşma yapması

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile röportaj

TMV Sudan Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek ile röportaj

Yemen'in Hartum Kültür Ataşesi Ahmet er-Rabiyi ile röportaj

Yemenli Selma Zeyd eş-Şerefi ile röportaj Türkiye Maarif Vakfı (TMV) lisesi son sınıf öğrencisi Yemenli Selma Zeyd eş-Şerefi'nin yaptığı resimler Sudan'ın başkenti Hartum'daki okulda sergilendi.

Sergi açılışına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TMV Sudan Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek, Yemen'in Hartum Kültür Ataşesi Ahmet er-Rabiyi ile Türk, Yemen ve Sudanlı vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu, Yemenli öğrencinin Hartum'da resim sergisi açmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Neziroğlu, TMV okullarından sadece mühendis, doktor veya sosyal bilimcilerin çıkmadığını, Sudan'da hem Hartum hem Nyala şubelerinde sanatçıların da yetiştiğini söyledi.

TMV okulunun Hartum'un en çok tercih edilen okullardan biri olduğunun altını çizen Neziroğlu, "Türkiye'de eğitim görmesi için Selma kızımıza destek olacağız. Ümit ediyorum ki birkaç yıl sonra daha büyük sergisini İstanbul'da açarız." dedi.

"Kültürel ve sanatsal etkinlikleri destekliyoruz"

TMV Sudan Temsilcisi Şimşek, "Sudan Maarif okullarımızda akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri destekliyoruz." diye konuştu.

Şimşek, sanata ilgili duyan öğrencilerin temel becerilerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, "Sanatçı öğrencimizle bir süredir düşündüğümüz sergi açma fikrini beraberce olgunlaştırdık, bugün de bunun mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Selma Eş-Şerefi, AA muhabirine, kendisine verilen fırsattan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Düşüncelerini resim ile aktarabildiğini söyleyen Şerefi, resimlerini okuldakilere gösterdiğinde çok ilgi duyduklarını ve sergi açma fikrinin böylece netleştiğini ifade etti.

Yemen'in Hartum'daki Kültür Ataşesi Rabiyi de Maarif Okullarına bu sergiyi açtıkları için şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali