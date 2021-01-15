TMSF bünyesindeki ilk sıfırdan yatırım olan Bellona Sandalye ve Yatak Fabrikası'nın açılışı yapıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğundaki şirketlerin aktif büyüklüğünün 70 milyar lira seviyesine ulaştığını belirterek, "Öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 30 milyar liraya yükseldi, an itibarıyla istihdam sayısı 40 bin 403 olarak gerçekleşti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğundaki şirketlerin aktif büyüklüğünün 70 milyar lira seviyesine ulaştığını belirterek, "Öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 30 milyar liraya yükseldi, an itibarıyla istihdam sayısı 40 bin 403 olarak gerçekleşti." dedi.

TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Grubu bünyesinde bulunan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Bellona-6 Sandalye ve Yatak Fabrikası'nın açılış töreni 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Gülal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aidiyeti ve iltisakı tespit edilen şahıslara ait bazı malların TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildiğini anımsatarak, kurumun 15 Temmuz'dan sonra eksen kayması yaşadığını söyledi.

TMSF'nin 38 ildeki 797 şirkette kayyumluğunu sürdürdüğünü ifade eden Gülal, şöyle konuştu:

"Bugün bu yapının aktif büyüklüğü 70 milyar lira seviyesine ulaştı, öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 30 milyar liraya yükseldi, an itibarıyla istihdam sayısı 40 bin 403 olarak gerçekleşti. Biz devraldığımız andan itibaren 'Bu şirketler bize milletimizin emaneti, her biri milli servet, bu şirketlerde irtifa kaybı olmayacak, istihdam yaratmaya, katma değer üretmeye devam edecekler.' dedik. Biz basiretli tüccar anlayışla bu şirketleri 4,5 yıldır yönettik ve bunlar aktif olarak yüzde 60 seviyesinde büyüdüler. Bugün bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 büyük grup şirketi olan, 9 farklı faaliyet alanında 30 şirketle faaliyet gösteren, 12 bin 697 çalışanı olan ve bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi, Hes Kablo gibi markalara sahip, yurt içinde ve dışında 2 bini aşkın geniş bayi ağı ve 140'tan fazla ülkeye ihracat kapasitesi bulunan devasa bir kurum."

Gülal, holdingin aktif büyüklüğünün 17 milyar lira seviyesini aştığına işaret ederek, "Gururla ifade edebiliyorum, devraldığımızdan bugüne kadar holdingimiz aktif olarak yüzde 90 seviyesinde büyüdü. 2020 büyümesi de hemen hemen yüzde 20'ye yakın gerçekleşti, Bu süreçte 13 milyar lirayı aşan ciro rakamına ulaştık." ifadelerini kullandı.

"128 milyon lira yatırım yapıldı"

Bugün de TMSF kayyumluğu döneminde projekte edilen ve yatırımı gerçekleştirilen yepyeni bir tesisin açılışını yaptıklarını vurgulayan Gülal, şöyle devam etti:

"Bugün açılışını yapacağımız Bellona-6 üretim tesisi, 50 bin metrekaresi kapalı alanda, toplam 75 bin metrekare alanda faaliyet gösterecek. 82 milyon lira tesis, 46 milyon lira makine tesisat yatırımıyla toplamda 128 milyon liralık yatırım bedeliyle projeyi gerçekleştirdik. 414 kişiye istihdam sağlayan tesis, tam kapasite çalışmaya başlayınca 600 kişiye ilave istihdam sağlayan fabrika haline gelecek. Yıllık 480 bin adet yatak ve 420 bin adet sandalye kapasitesine sahip. Halihazırda 20 milyon 500 bin lira, tam kapasiteye geçince aylık 40 milyon lira ciro üreten kuruluş haline gelecek. Biz bu şirketleri yönetirken yatırım ihtiyacı varsa yatırım yapmaktan zerre tereddüt göstermedik."

Gülal, Erciyes Anadolu Holding'in özellikle enerji departmanında 502 megavatlık bir yapıyla ülkenin önemli enerji aktörleri arasına girdiğini, devraldıklarında ise 254 megavatlık bir yapı bulunduğunu dile getirdi. Muhiddin Gülal, "Mobilyada lokomotifiz, sektörde bir numarayız, kabloda Hes Kablo ile sektörde bir numarayız. Bugün ülkemizin enerji aktörleri arasına enerji grubumuzu da soktuk." değerlendirmesinde bulundu.

"Kilogram başına ihracat rakamı artmalı"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da Kayseri'nin 2020'de 2,6 milyar dolarlık ihracat sınırını aştığını ve ihracatta yeni hedeflerin ve ufukların var olduğunu gösterdiğini belirterek, "Eski bir ekonomi bakanı olarak diyorum ki artık ürünlerimizin marka değerini daha da üst seviyelere çıkarmamız gerekir, kilo başına 1-1,5 dolarlık ihracatla rekabet etmemiz o kadar mümkün değil. Özellikle mobilya sektöründe kilo başına ihracat rakamlarımızı daha üst seviyelere çıkarmamız lazım. Markamızı ağırlaştıracak yolları araştırmamız, bulmamız gerekiyor." dedi.

Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu ve bu yönünün öne çıkması gerektiğini vurgulayan Elitaş, kentin güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğunu ve Kayseri'de yeni yapılacak fabrika yatırımlarının güneş enerjisi sistemleri kurulabilecek şekilde inşa edilmesini tavsiye ettiğini söyledi.

"Büyüme hedefini gerçekleştirdik"

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş de Avrupa'nın en modern üretim tesislerine bir yenisini daha kazandırdıklarına dikkati çekerek, şirket olarak 2017-2023 yıllarına ilişkin projeksiyonlarında yer alan yıllık yüzde 20'nin üzerine büyüme hedefini şu ana kadar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

2023 yılına kadar belirledikleri hedefleri de eksiksiz şekilde gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirten Karayemiş, şunları kaydetti:

"Bu hedefleri gerçekleştirme uğruna gecemizi gündüzümüze katacağımızın sözünü sizlerle paylaşıyorum. Bellona yurt çapında 600 mağazayla ülke insanına hizmet ediyor, tasarımlarıyla yaşam alanlarına değer ve konfor katıyor, yurt dışında ülke insanının alın teri ve emeğini 5 kıta ve 40 ülkede temsil ediyor. Özellikle Avrupa ve ABD gibi mobilya sektöründe 100 milyar doları aşan pazar payı olan ülkelerde mevcut hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yapılanma ve yatırımlarla sürekli çalışmaya devam ediyoruz. Bu sayede hem yurt dışında markamızın hak ettiği pozisyona ulaşmasını hem de ülkemizde istihdama ekstra katkı yapmasını umut ediyoruz."

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık