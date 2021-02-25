TKYD: Darüşşafaka "STK Kurumsal Yönetim Notu" zirvesinde

Türkiye'de, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk 3 STK (Sivil toplum Kuruluşu)" kategorisinin zirvesinde Darüşşafaka Cemiyeti yer aldı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile düzenlediği XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk 3 STK" kategorisinde, zirvede yer alan Darüşşafaka Cemiyeti'ni, ikinci sırada "Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı" ve üçüncü sırada da "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" izledi.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, şirketlerin bir önceki yıl elde ettikleri kurumsal yönetim derecelendirme notlarının baz alındığı listeye göre, 2020 yılında BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde en yüksek nota sahip ilk üç şirket Garanti BBVA, Aksa Akrilik ve Doğuş Otomotiv oldu.TKYD açıklamasında, "Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından verilen 'Kurumsal Yönetim Ödülleri' on birinci kez sahiplerini buldu. XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin ikinci ve son gününün açılışında çevrim içi olarak gerçekleştirilen törende, beş ana kategoride altı şirket ve üç sivil toplum kuruluşu, 2020 yılında elde ettikleri kurumsal yönetim derecelendirme notları baz alınarak ödüle layıkgörüldü" denildi.Kurumsal Yönetim Ödülleri hakkında bilgi veren TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, "Kurumsal yönetim, halka açık şirketler için geçerli iyi uygulamalar ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile gündeme girmiş olmakla birlikte, aslında tüm kurumlar için yönetimlere yol gösteren, kolaylaştırıcı ve şeffaflığı artırıcı bir mekanizma. Biz de Kurumsal Yönetim Ödülleri ile bu alandaki iyi uygulamalara dikkat çekerken aynı zamanda şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Kurumsal yönetim ilkelerini benimseyen tüm şirket, kurum ve kuruluşları, yönetimsel süreçleri hakkında üyelerini, bağışçılarını, yararlanıcılarını ve kamuoyunu açık ve şeffaf bir biçimde bilgilendirmek üzere düzenli olarak her yıl Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nu açıklamaya davet ediyoruz. Bu anlayışın yaygınlaşmasına katkı sunan ve ödül alan tüm şirket ve STK'larımızı da kutluyorum." (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı