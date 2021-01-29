TKDK Beypazarı'nda bilgilendirme toplantısı yaptı
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TKDK Beypazarı'nda bilgilendirme toplantısı yaptı

29.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:42
TKDK Beypazarı'nda bilgilendirme toplantısı yaptı

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Beypazarı ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Beypazarı ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen yeni çağrı dönemi bilgilendirme toplantısına, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay, burada yaptığı konuşmada, TKDK olarak 10. Çağrı kapsamında desteklenen sektörler ve başvuru koşulları ile ilgili 2 başlıkta ilana çıktıklarını, bunlardan birincisinin hayvansal üretim işletmesi kurulması, ikincisinin de et ve süt ürünleri işletmesi kurulması olduğunu söyledi.

Yeniay, bu iki alanda başvuruda bulunacakların 26 Mart 2021'e kadar başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

İlçe Kaymakamı Bilal Bozdemir ise Beypazarı'nın tarım ve gıda üretiminde önemli bir yer olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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