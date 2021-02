TJK Canlı izle! TJK bülten sonuçları

At yarışı sporlarının kanalı olan TJK TV canlı yayınında koşuları kesintisiz ve donmadan izleyebilirsiniz. Türksat 4A uydusu üzerinde TAY TV olarak yayın yapan Türkiye Jokey Kulübü, at yarışı hayranlarının vazgeçilmez kanalı olmuştur. TJK Canlı izle! TJK bülten sonuçları

Ülkemizde yıllardır süren yarış merakını ekranlarda ve hipodromlarda geçiren yarış severler bu sayfa altından tüm sonuçları takip edebilirler. TJK TV yayın akışı, hangi koşu hangi saatte gibi bilgileri de yayın akışları sayfasından öğrenebilirsiniz. Frekans bilgileri ve diğer detaylı bilgiler ise sayfanın en alt kısmında bulunmaktadır.

TJK CANLI İZLE!

TJK TV, 23 Eylül 1856 tarihinde İzmir de yapılan koşular ile başlamıştır. O tarihten bu yana devam ettirilen at yarışlarıi bir çok filme konu olmakla birlikte, bir çok insanın hayallerini de taçlandırmıştır. Türkiye Jokey Kulübü'nün ilk başkanlığını ise 1950-1956 yılları arasında Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu yapmıştır. Şimdilerde ise TJK'nın başkanlığını Yasin Kadri Ekinci devam ettirmektedir. TJK TV'yi cepten veya mobil cihazlarınızdan da bu sayfadan izleyebilirsiniz. Kaliteli HD yayınlar için ecanlitvizle.co adresini sık kullanılanlara eklemeyi unutmayınız.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En eski Türk sporlarından olan ve günümüzde de yaygın şekilde takip edilen sporlardan biri at yarışlarıdır. At yarışı takipçilerine, koşuları canlı yayında ve donmadan, kesintisiz bir şekilde izleme imkânı sunan TJK TV; at yarışı sevenlerin vazgeçemediği kanal olmuştur. Türkiye Jokey Kulübü TÜRKSAT 4A uydusu üzerinde TAY TV olarak yayın yapmaktadır.İster evinizde, ister iş yerinizde, ister sefer halinde, ister tatilde saat saat at yarışlarını canlı olarak izleme imkânını TJK TV'de yaşayın.

23 Eylül 1856'da İzmir'deki koşularla yayın hayatına başlayan TJK TV, ülkemizde yıllardır at yarışı heyecanını ekranlara taşımakta ve izleyicisine canlı yayında koşu atmosferini tüm güzellikleri ile yaşatmaktadır. Hipodromlardan naklen yapılacak yayın akışını, koşunun saat kaçta yapılacağını, koşu bilgilerini, yarış sonuçlarını, TJK'nın internet adresinden sorgulatabilirsiniz. Cepten ve mobil cihazlardan izlenme imkânı sunan TJK TV, yarış severlerine layık HD yayın kalitesiyle izleyicisiyle buluşuyor. At yarışlarını hipodromda canlı izliyormuş gibi olmanın keyfini yaşayacağınız TJK TV bir tık ötenizde… Üstelik kesintisiz yayın anlayışıyla naklen yayın yapan TJK TV size sunduğu bu kesintisiz hizmet anlayışıyla at yarışı zevkinizi daha da alevlendirecek. Günlük işlerinizi yaparken hipodromda koşu izleme olanağını TJK TV ile yaşayacaksınız.

Günümüzde safkan veya yarımkan atlarla yapılan yarışlar çim, kum, doğal veya sentetik pistte kısa (800 -1200 m. arası), orta (1300- 1700 m. arası) , uzun (1800- 3000 m. arası) mesafelerden biri belirlenerek yapılır. At yarışlarının gözetimini yapan T.J.K (Tükiye Jimnastik Kulübü) ulusal veya uluslararası düzeyde at yarışlarının organizatörlüğünü de yapmaktadır. Ulusal veya uluslararası düzeydeki bu yarışları ücretsiz bir şekilde TJK TV'den canlı olarak ve kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

Günümüzde İstanbul (Veli Efendi), Adana (Yeşiloba), Ankara (75. Yıl), Bursa (Osmangazi), İzmir (Şirinyer), Kocaeli (Kartepe), Şanlıurfa Hipodromlarında yapılan koşuların tamamını naklen izlemek için hemen TJK TV'ye tıklayın, hipodromda izliyormuş gibi olmanın ayrıcalığını siz de hemen TJK TV farkı ile yaşayın. TJK TV, at yarışlarının bir numaralı kanalı.

Veli Efendi Hipodromu (İSTANBUL)

596 dönüm arazi üzerine kurulu olan İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nun, 2020 metre uzunluğundaki çim yarış pisti, 1870 metre kum yarış pisti ve 1720 metre kum idman pisti bulunmaktadır. Aydınlatma bakımından güçlendirme çalışmaları tamamlanan hipodrom 2008 yılından beri gece yarışlarına da ev sahipliği yapmaktadır.

Hipodrom alanında kafeterya, piknik alanları, çocuk bahçesi, at yarışları hastanesi, müze ve sergi salonları, at yarışları hastanesi, idari binalar, otopark ve iki adet tribün mevcuttur. Tribünler, 7600 kişi kapasitelidir.