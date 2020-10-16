Anne ve oğlunun katiline 2 kez müebbet hapis cezası verildi

Tunceli'de geçtiğimiz yıl anne ve oğlunu öldüren ve tırnaktaki doku ile katil olduğu netlik kazanan zanlı Erkan Kos'a, cinayetten iki kez müebbet, yağma suçundan da 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Tunceli'de geçtiğimiz yıl anne ve oğlunu öldüren ve tırnaktaki doku ile katil olduğu netlik kazanan zanlı Erkan Kos'a, cinayetten iki kez müebbet, yağma suçundan da 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Olay, 21 Nisan 2019 tarihinde Pertek ilçesinde Kaledibi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Taş Ailesi'nin evine giren cinayet zanlısı, anne Gülsüm (61) ile oğlu Cafer Taş'ı (30) bıçaklayarak öldürmüştü. Polisin detaylı olarak yaptığı araştırma sonucu şüphelinin 38 yaşındaki Erkan Kos olduğu belirlenmiş, düzenlenen operasyonda saklandığı Adıyaman'da yakalanıp tutuklanmıştı. Zanlı Kos'un, katil olduğu ise Cafer Taş'ın tırnaklarından alınan dokunun bire bir eşleşmesiyle netlik kazanmıştı.

Davanın karar duruşması Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erkan Kos, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)'le katıldı. Tüm delillerin toplandığını belirten mahkeme heyeti savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı, sanık hakkında planlayarak kasten adam öldürme ve yağma suçlarından iki kez cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından zanlı hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Heyet zanlıya kasten adam öldürme suçundan 2 kez müebbet, yağmaya teşebbüs suçundan da her bir maktul için 6 yıl 11 ay 10 gün olmak üzere toplam 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdiğini açıkladı.

Mahkeme kararını değerlendiren Taş Ailesi'nin Avukatı Doğukan Kudat, anne ve oğulun hunharca katledildiğini belirterek, "Olayın ardından Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıntılı soruşturma yapılmış ve Erkan Kos gözaltına alınmıştı. Tırnak ve doku örnekleri alınarak uzmanlık raporu alınması için ilgili kurumlara gönderilmişti. İlgili kurumlar raporlarını mahkemeye sundu. Sanık Erkan Kos ile öldürülen Cafer Taş'ın tırnaklarındaki doku örnekleri birebir eşleşmişti" dedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da zanlının çeşitli bankalara yüklü miktarda borçlu olduğunun ortaya çıktığını aktaran Kudat, "Yine sanık Adıyaman'da bir evde saklandığı çekyatın altında yakalandığında üzerinde 3 bin 980 TL para bulunmuştu. Bütün bunları savunmalarımızda dile getirdik. 2. Ağır Ceza Mahkemesi de bu savunmalarımızı yerinde gördü. Neticede ceza olarak nitelikli ve kasten adam öldürme suçu dolayısıyla iki kez müebbet hapis cezası, geceleyin yağma suçuna teşebbüs ettiği kanaatiyle her iki maktule yönelik 6 yıl 11 ay 10 gün mahkumiyet hükmü tesis edildi" diye konuştu.

Avukat Kudat, delilleri karartan, yok eden ve gizleyen diğer kişi ve kişiler hakkında da etkili soruşturma yürütülmesini istediklerini, takdiri indirim uygulanması ile ilgili de başvuru yapacaklarını aktardı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ