Tırnaklarını yiyen taksici koronadan öldü, uzmanlar bu alışkanlık için uyardı
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Tırnaklarını yiyen taksici koronadan öldü, uzmanlar bu alışkanlık için uyardı

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, tırnak yeme alışkanlığı olan taksici Tunç Talay'ın (50), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, tırnak yeme alışkanlığı olanların hastalığa daha kolay yakalanabileceğini gözler önüne serdi.

Tırnaklarını yiyen taksici koronadan öldü, uzmanlar bu alışkanlık için uyardı
23.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:21

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, tırnak yeme alışkanlığı olan taksici Tunç Talay'ın (50), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, tırnak yeme alışkanlığı olanların hastalığa daha kolay yakalanabileceğini gözler önüne serdi. 

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi. Tırnak yeme alışkanlığı olanlar ise, vazgeçmenin çok zor olduğunu söylediler. Selçuk ilçesinde taksicilik yapan Tunç Talay, koronavirüs nedeniyle 46 gündür tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tırnak yeme alışkanlığı olan Talay'ın virüsü bu yolla aldığı tahmin edilirlen, Alper Talay babasının salgın döneminde açıklanan tedbirlere uyduğunu ancak tırnak yeme alışkanlığını bırakmadığını söyledi. 

Virüsün bu yolla taşınabileceğine dikkat çeken uzmanlar da tırnak yeme alışkanlığı olanların derhal bundan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Yaşamını yitiren vatandaşımızın böyle bir alışkanlığı varsa, virüs kapma sebebi bundan kaynaklanabilir. Ellerimizi tutunmak için, dokunmak için, bir şeyi almak için gün boyu kullanıyoruz. Virüs, maddelerin üzerinden elimize geçebiliyor ancak virüsün canlanması ve hastalık yapması için ağız içi veya burun içi mukozayla buluşması gerekiyor. virüs dışarıda çok çaresiz ancak içeride çok güçlü. Bu yüzden el yıkayana kadar ellerimize sahip olmamız çok önemli" dedi.'BİR DAKİKADA 20 İLA 30 KEZ ELİMİZİ YÜZÜMÜZE GÖTÜRÜYORUZ'Koronavirüsün gözle görülmediğine dikkat çeken Dr. Rodoplu, "Görmediğimiz için alınan önlemler kolay hasta eden bir maddeye karşı oluyor. Nasıl bulaştığını bildiğimiz halde bazı alışkanlıklarımızın da virüsü almamıza neden olabileceğini unutuyoruz. Tırnak yeme alışkanlığı ve elimizi yüzümüze götürme, gözlerimizi kaşıma alışkanlığı bunlardan birkaç tanesi. Yapılan araştırmalar bir kişinin bir dakikada ortalama 20 ila 30 kez, farkında olmadan elini yüzüne götürdüğünü gösteriyor. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmek çok kolay değil. Bunu öğrenmek zor ancak şunu bilmeliyiz ki, bu günlerde koronavirüsle ilgili sağlık sorunu devam ediyor ve bitmedi. Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiğimiz gibi, olabildiğince ellerimizi yüzümüzden uzak tutmamız gerekiyor" diye konuştu.'VAZGEÇEMİYORUM'

Tırnak yeme alışkanlığı olan Serkan Gezer, "Tırnak etlerimi yeme alışkanlığım var. Bundan vazgeçemiyorum. Fark etmeden yapıyorum. Bu dönemde bence tehlikeli ama elden bir şey gelmiyor, çünkü bu bir alışkanlık. Gün içinde pek bir yere dokunmamaya çalışıyorum" diye konuştu. Ceren Aydemir de "Sınava hazırlandığım için stresten bu durum arttı. Küçüklükten beri böyle bir alışkanlığım var, fark etmeden yapıyorum. Yanımda dezenfektan bulunduruyorum.Bir yere dokunduktan sonra hemen ellerimi dezenfekte ediyorum. Şimdiye kadar virüs kapmamış olmam bir şans. Bu alışkanlığı bırakmam için uğraşacak bir şey bulmam lazım. Bırakabileceğimi zannetmiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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