İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı
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İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı

Karaman'da işçileri taşıyan servis otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 işçi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı
28.08.2020 20:00 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:41

Karaman'da, bisküvi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpışması sonucu devrildi. Kazada serviste bulunan 17 işçi yaralandı.

OTOBÜS KONTROLÜNÜ KAYBEDEREK DEVRİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bisküvi fabrikasına ait T.A. yönetimindeki 20 ACM 709 plakalı Mercedes marka servis otobüsü kavşakta M.C.D. idaresindeki 61 K 22222 plakalı Mercedes marka tırla çarpıştıktan sonra kontrolünü kaybederek devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından devrilen otobüsün içerisinden çıkarılan yaralı işçiler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kente bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ta kaza yerine gelerek bilgi aldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı
İşçileri taşıyan servis otobüsü, tırla çarpıştı: 17 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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