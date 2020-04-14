Tireliler Memleketim ve İzmir Marşı ile balkonlardaydı Tireliler, Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağının son akşamında ve yasaktan sonraki ilk akşamda Tire Belediyesi İlan Bürosu'ndan yayınlanan şarkılarla balkona çıktı.

Yasağın son gününde "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının ardından yasaktan sonraki ilk günde bu sefer "İzmir Marşı" yayınlandı.

Gün içerisinde belediye ilan bürosuve sosyal medya aracılığıyla yapılan duyurularla Tireliler her iki akşamda da saat 20:30'da ellerinde bayraklarla balkonlarda ve camlarda yerini aldılar.

BAŞKAN DURAN "HERŞEY VATANDAŞIMIZIN MORALİ İÇİN"

Yasağın bittiği akşam "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının yayınlanmasından sonra sosyal medya üzerinden vatandaşların "İzmir Marşı " için yoğun talepte bulunduklarını belirten Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran "Bu talebi görmezlikten gelemezdik. Her dönemde zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşmış bir milletin evlatları olarak toplumsal birlik, beraberlik, moral ve motivasyonumuz için bu uygulamayı yapmıştık. Herşey vatandaşımızın morali için " dedi.

Başkan Duran uygulamanın ileriki günlerde de devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler