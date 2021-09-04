Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

İzmir'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık binası önünde düzenlenen tarihi kortej etkinliği ile devam etti.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran törende yaptığı konuşmasında, 29 Mayıs 1919 tarihinde başlayıp 4 Eylül 1922 sabahı sona eren işgal döneminin tarihsel sürecinin önemine değindi.

Duran, 4 Eylül 1922 Kurtuluş gününe kadar sürdürülen mücadelenin Türk insanının baskılara boyun eğmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "4 Eylül, söz konusu vatan, millet, bayrak, ezan olunca nasıl bir ve beraber olacağının göstergesi olmuştur. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele Kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. İstiklalimizin kıymetinin bilinmesi ve Yüce Allah'ın bize o karanlık günleri tekrar yaşatmaması, özellikle kıymetli gençlerimizin bugünlere kolay gelinmediğinin ve dönemin zor şartlarında millet olarak nasıl bir ve beraber olduğumuzun unutulmaması diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise kendisinin de Egeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Polatlı yakınlarına kadar gelen düşman, her ne kadar korku yaratsa da, TBMM'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması dile getirilse de kahraman ordumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile düşmanı yenmiş 30 Ağustos ile zaferini taçlandırmış ve takip eden günlerde il ve ilçelerimiz birer birer düşman işgalinden kurtulmuştur. Önce Kuvayi Milliye ile başlayan daha sonra düzenli ordu ile devam eden bu süreç Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Türk askeri ve Türk halkı sayesinde gerçekleşmiştir. Tüm vatan evlatlarımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum, Allah bizlere bir daha böyle günler yaşatmasın, Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın."

Program Tire Kurtuluş Günü Tarihi Korteji geçişiyle devam etti. Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Tire Cumhuriyet Başsavcı vekili Necati Kuru, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Balık tutmak isterken zıpkını göğsüne sapladı! Soluğu hastanede aldılar
Balık tutmak isterken zıpkını göğsüne sapladı! Soluğu hastanede aldılar
Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Yardımsever vatandaş damacanaları karıştırdı! Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Türk Sanat Müziği Sanatçısı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Emine Erdoğan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Alişan Ece Üner Demet Şener Haluk Levent
Spor Marcao Muslera Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 18:07:45. #1.16#

title