Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

İzmir'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakamlık binası önünde düzenlenen tarihi kortej etkinliği ile devam etti.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran törende yaptığı konuşmasında, 29 Mayıs 1919 tarihinde başlayıp 4 Eylül 1922 sabahı sona eren işgal döneminin tarihsel sürecinin önemine değindi.

Duran, 4 Eylül 1922 Kurtuluş gününe kadar sürdürülen mücadelenin Türk insanının baskılara boyun eğmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "4 Eylül, söz konusu vatan, millet, bayrak, ezan olunca nasıl bir ve beraber olacağının göstergesi olmuştur. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele Kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. İstiklalimizin kıymetinin bilinmesi ve Yüce Allah'ın bize o karanlık günleri tekrar yaşatmaması, özellikle kıymetli gençlerimizin bugünlere kolay gelinmediğinin ve dönemin zor şartlarında millet olarak nasıl bir ve beraber olduğumuzun unutulmaması diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise kendisinin de Egeli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Polatlı yakınlarına kadar gelen düşman, her ne kadar korku yaratsa da, TBMM'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması dile getirilse de kahraman ordumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile düşmanı yenmiş 30 Ağustos ile zaferini taçlandırmış ve takip eden günlerde il ve ilçelerimiz birer birer düşman işgalinden kurtulmuştur. Önce Kuvayi Milliye ile başlayan daha sonra düzenli ordu ile devam eden bu süreç Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman Türk askeri ve Türk halkı sayesinde gerçekleşmiştir. Tüm vatan evlatlarımızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum, Allah bizlere bir daha böyle günler yaşatmasın, Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın."

Program Tire Kurtuluş Günü Tarihi Korteji geçişiyle devam etti. Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Tire Cumhuriyet Başsavcı vekili Necati Kuru, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı