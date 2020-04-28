Tır şoförü korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu Antalya'da korona virüs testi pozitif çıkan tır şoförü Özgür Öz (31), tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Antalya'da korona virüs testi pozitif çıkan tır şoförü Özgür Öz (31), tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşini ziyarete gelen tır şoförü Özgür Öz, aracına yüklediği muzları İstanbul'a götürmeden önce vücudundaki kırgınlık nedeniyle Serik Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste yapılan tetkikler sonucu yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan Öz, tedaviye alındı. 14 günlük tedavisinin ardından iyileşen Öz, bugün Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilerek, hastanenin özel aracıyla evine gönderildi.

Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara, son zamanlarda tat kaybı ve koku kaybı ile ilgili bilgiler geldiğini ancak kendilerine bu şikayetlerle başvuran hasta olmadığını belirtti. Kara, "Bize gelen hastaların genellikle yaygın belirtisi olan ateş, öksürük gibi şikayetleri oluyor. Özgür beyin hastanede korona tedavisi tamamlandı ve alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Kendim dahi işim gereği çıkıyorum, dışarıda maskesiz çıkan vatandaşları görünce içim sızlıyor. 'Bana bir şey olmaz' cümlesi çok yanlış. Vatandaşlarımız mutlaka evlerinde kalsınlar, dışarıda mutlaka maske kullansınlar" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA