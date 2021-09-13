TIR şebekesine operasyon, ele geçen 4 araçtaki incelemeyle başlamış

ADANA merkezli 12 ilde, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip piyasaya süren ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonun, Adana'da ele geçen 4 TIR'da yapılan inceleme sonucu, araçların Türkiye'de satışının olmadığının anlaşılması üzerine başladığı öğrenildi. Yabancı uyruklu 5 kişinin yurt dışından ülkeye soktuğu TIR'ların şebekeye ait donanımlı atölyelerde şasi numaralarının değiştirilip, piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, çalıntı ve icralık TIR'ların şasi numaralarını değiştirip, piyasaya süren şebeke ortaya çıkarıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis, şebekeye üye 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 6 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında şebeke liderleri M.Y., S.K., H.G.'nin de bulunduğu biri kadın 40 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 9'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartı, 7'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şebeke liderlerinin kaza yapan TIR'ları takip ettiği, kazanın ardından araç sahibine ulaşarak, "Sigorta şirketiyle uğraşma. Onların vereceği parayı biz verelim, TIR'ı bize sat" dediği ileri sürüldü. Sahiplerinden alınan kazalı TIR'ların Adana, Konya ve Batman'daki büyük ve donanımlı atölyelere götürüldüğü, lazer yazıcıdan dönüştürülmüş şasi yazım makinesi yardımıyla yurt dışından getirilen araçların yerine trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Bu işlemi şebeke üyesi ve alanında uzman 2 yazılımcının yaptığı öğrenildi. Ayrıca şebekenin pres makinesi olan hurda şirketleriyle anlaştığı, orijinal şasilerin bu atölyelerde yok edildiği belirtildi.