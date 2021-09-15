Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı - Haberler
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Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan tırın dorsesi içerisinde saman balyaları arasında gizlenmiş 69 kaçak göçmen yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan tırın dorsesi içerisinde saman balyaları arasında gizlenmiş 69 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan 29 DG 423 plakalı TIR, Uluslararası D-100 Karayolu Erbaa ilçe sınırlarında polis ekipleri tarafından durduruldu. Emniyet birimleri tarafından tırın dorsesinde yapılan aramada saman balyalarının arkasında gizlenmiş vaziyette kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine getirilen tırın dorsesindeki saman balyaları belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Tır dorsesinden Pakistan ve Afganistan uyruklu 3'ü kadın 69 kaçak göçmen indirildi. Para karşılığı göçmenleri Van'dan İstanbul'a götürdüğü belirlenen tır sürücüsü T.K. (34) ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi. - TOKAT

Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı

Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı

Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı

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Haber: Tır dorsesindeki saman balyalarının arasında 69 göçmen yakalandı - Haberler
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