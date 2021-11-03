Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Haberler | Güncel

Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi 10-12 kişilik grup kurdukları çilingir masasında diğer sürücülere şerefe işareti yaptı Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 10-15 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi.

ANTALYA (İHA) - Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

10-12 kişilik grup kurdukları çilingir masasında diğer sürücülere şerefe işareti yaptı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 10-15 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada Kemer-Antalya D400 karayolu üzerinde çilingir keyfi olarak paylaşılan ilginç görüntüler, sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 10-12 kişilik eğlence kaçkını grup, mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, bazı kullanıcıların da tepkisini çekti.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ilk kez hakim karşısında! Cinsel hayatını ortalığa saçtı

Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ilk kez hakim karşısında! Cinsel hayatını ortalığa saçtı

 KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

 CEVİZLİBAĞ'DA ARAÇ İÇİNDE FENALAŞTI; BELEDİYE İŞÇİLERİ CAMI KIRIP KADINI KURTARDI

CEVİZLİBAĞ'DA ARAÇ İÇİNDE FENALAŞTI; BELEDİYE İŞÇİLERİ CAMI KIRIP KADINI KURTARDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title