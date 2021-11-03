ANTALYA (İHA) - Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi

10-12 kişilik grup kurdukları çilingir masasında diğer sürücülere şerefe işareti yaptı

ANTALYA - Antalya'da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 10-15 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada Kemer-Antalya D400 karayolu üzerinde çilingir keyfi olarak paylaşılan ilginç görüntüler, sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 10-12 kişilik eğlence kaçkını grup, mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere 'şerefe' hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, bazı kullanıcıların da tepkisini çekti.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri

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