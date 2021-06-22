Tır, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı
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Tır, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı

Tır, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çukurhüseyin Mahallesi'nde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Balıkesir - Savaştepe yolunun 15. kilometresinde Recep B. yönetimindeki tırın; ticari taksi,transit araç ve bir otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Tır şoförünün şerit ihlali yaptığı iddia edilen kazada Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada yaralanan tır şoförü Recep Ö., Mustafa Keskin ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ambulans ve jandarma ekibinin sevk edildiği bölgeye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal da giderek incelemelerde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kaza sonrasında başsağlığı mesajı paylaşımında bulundu. Başkan Yılmaz, mesajında "Acımız büyük. Savaştepe yolunda meydana gelen elim bir kazada çalışma arkadaşlarımız BASKİ Daire Başkanımız Mustafa Karakuzu, personelimiz Ali Erden ve bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini öğrendim. Ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Tır, araçları biçti: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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