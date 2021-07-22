Tıpta Analjezik Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Pek çok farklı ilaç türü, ağrı kesici özelliklere sahiptir.

Pek çok farklı ilaç türü, ağrı kesici özelliklere sahiptir. Uzmanlar benzer şekilde çalışan bu ilaçları genellikle birlikte gruplandırır. Ağrı kesici grupların en sık kullanılanları, steroidal olmayan (NSAID'ler), anti-enflamatuar ilaçlar ve opioidlerdir.

Tıpta Analjezik Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Ağrı kontrol yöntemlerinin en başında analjezik kullanımı geliyor. Analjezikler, toplumda antibiyotiklerin yanında en sık kullanılan ilaçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle analjezik kullanım ilkelerinin doğru bilinmesi ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi, bunun yanında hastalara analjezik kullanım ilkelerinin öğretilmesi gerekir. Analjezik kullanım ilkelerinin hastalara öğretilmesi sürecinde hekimlerle birlikte eczacıların da çok önemli katkıları vardır.

Analjezikler kronik ve akut ağrı sendromlarında ağrının kontrolünü sağlamak ve azaltmak amacı ile kullanılan ilaçlardır. Analjeziklerin kullanımı, belki de insanlığın tarihi kadar eskiye dayanır. Morfin - Opium ve bunun türevleri 5000 yıldan beri, nonsteroid antienflamatuarların babası sayılan salisilik asit (apirin) ise, 100 yıldan beri kullanılıyor. Son 50 yıl içinde bu her iki gruptan da çok sayıda yeni ilaç geliştirildi ve bunlar kendine yeni kullanım alanı buldu.

Analjezikler Ne İçin Kullanılır?

Analjezikler, pek çok farklı durumlardan kaynaklanan ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir:

Kanser

Apandist

Omurganın eğriliği gibi çeşitli konjenital durumlar

Gastrointestinal bozukluklar

Safra kesesi rahatsızlığı

Fibromiyalji

Migren

Enfeksiyon

Baş ağrıları

Yanlış kaldırma teknikleri sonucunda oluşan ağrılar

Adet

Sinir hasarı

Kireçlenme

Ağrı sendromları

Burkulmalar

Romatoid artrit

Kötü duruş

Analjezikler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Analjezikler, çalışma potansiyeline ve şekline yani ne kadar güçlü olduklarına göre farklı gruplara ayrılır. Vücutta dağılma, emilme, metabolize olma ve vücuttan atılma şekilleri arasında da önemli farklılıklar vardır. Aynı analjezik sınıfı içinde yer alan yan etkiler, potens ve alınmaları gereken yöntem (ağız yolu ile, enjeksiyonla ve topikal olarak) bakımından önemli farklılıkları vardır.

Analjeziklerin Yan Etkileri Nelerdir?

Yan etkileri yaşama riskiniz, aldığınız analjezik türüne ve bu ilacı ne kadar süredir aldığınıza göre değişir. Analjezik ilaçların insanlar üzerinde en sık görülen yan etkileri;

Uyuşukluk

Kabızlık

Mide ekşimesi

Mide bulantısı

Ağız kuruluğu

Cilt kaşıntısı ya da döküntü

Mide ve bağırsaklarda tahriş

Ağız kuruluğu

Kulaklarda çınlama

Kaynak: Hürriyet