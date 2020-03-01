Tipide mahsur kalan araç kurtarıldı
Ekiplerin iş makinesi ile kardan kapalı yolu açma çalışması Ekiplerin yolda mahsur kalan araca ulaşması Mustafa Sönmez'in konuşması Ekiplerin ilçe merkezine dönüşe geçmesi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı köy yolunda mahsur kalan hasta taşıyan araç,...
01.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 08:48
Ekiplerin iş makinesi ile kardan kapalı yolu açma çalışması
Ekiplerin yolda mahsur kalan araca ulaşması
Mustafa Sönmez'in konuşması
Ekiplerin ilçe merkezine dönüşe geçmesi BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı köy yolunda mahsur kalan hasta taşıyan araç, Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA