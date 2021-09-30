Tıp öğrencileri, yapay zekayla savaş ortamındaki hastalara tanı koyabiliyor

SELÇUK, İZMİR (DHA) - KONYA'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 'SOS Selçuk Medical Projesi' ile dünyanın her yerine sağlık hizmeti götürebilecekleri yazılım tasarladı. Projeyle TEKNOFEST 2021'e katılan öğrenciler, 'sağlık ve ilk yardım' kategorisinde 1'inciliği kazandı. Gerek savaş ortamında gerek sağlık hizmetinin tam donanımlı götürülemediği kırsal alanlardaki hastaların şikayet ve tetkiklerinin verileri, o bölgedeki gönüllü doktorlar aracılığıyla yazılıma yükleniyor. Fakültedeki ekipler de incelemeleri yapıp, hastaya tanıyı koyuyor ve oradaki imkanlar doğrultusunda tedaviye başlanmasını sağlıyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan uzman sosyolog Zehra Betül Şişman, gönüllü olarak Suriye'de insani yardım çalışmalarında görev aldığında, kırsaldaki uyuz vakası nedeniyle hekim ve doğru tanıya ulaşmakta güçlük çekilmesine tanıklık etti. Şişman, fakülteye döndüğünde öğrencilere durumu anlattı. Öğrenciler, yazılımla hazırlayacakları yapay zekayla bu sorunu çözebileceklerini fark etti. Çalışmalara başlayan öğrenciler, 'SOS Selçuk Medical Projesi' ile dünyanın her yerine sağlık hizmeti götürebilecekleri yazılım tasarladı. Projeyle TEKNOFEST 2021'e katılan öğrenciler, 'sağlık ve ilk yardım' kategorisinde 1'inciliği kazandı. Gerek savaş ortamında gerekse sağlık hizmetinin tam donanımlı götürülemediği kırsal alanlardaki hastaların şikayet ve tetkiklerinin verileri, bölgedeki gönüllü doktorlar aracılığıyla yazılıma yükleniyor. Fakültedeki ekipler de gerekli incelemeleri yapıp, hastanın rahatsızlığıyla ilgili tanıyı koyuyor ve hastanın oradaki imkanlar doğrultusunda tedavi edilmeye başlanmasını sağlıyor.

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