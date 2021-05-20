Son dakika haberleri | Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada
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Son dakika haberleri | Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tıp merkezinde çocuğunu tedaviye götüren şahıs, çocuğunun canını yaktığını iddia ettiği hemşireye yumruk atarak darp etti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tıp merkezinde çocuğunu tedaviye götüren şahıs, çocuğunun canını yaktığını iddia ettiği hemşireye yumruk atarak darp etti. Araya giren doktora saldıran şahıs gözaltına alınan şahsın saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Çayırova'da bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Ç. adlı şahıs, rahatsızlanan çocuğunu tıp merkezine tedaviye götürdü. Tedavi edilen çocuğun damar yolu açılma işlemi sırasında ağladığını gören Muhammet Ç. çocuğunun canını yaktığı iddiasıyla hemşire Serhat Özcanlı ile tartışmaya başladı. Çocuğuna damar yolunun doktor tarafından açılmasını talep eden Muhammet Ç., doktorun damar açma işlemi yapmadığını söyleyen Özcanlı'ya yumrukla saldırdı.

Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Özcanlı yaralanırken, olayı gören tıp merkezi çalışanları ise Muhammet Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan tavırlarını sürdüren Muhammet Ç. ise araya girmek isteyen Dr. Yılmaz Aydın'a saldırdı. Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Muhammet Ç., gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hemşire Özcanlı ise şahıs hakkında şikayetçi olarak, yapılan tedavisinin ardından, aldığı iş göremez raporu ile evinde istirahate gönderildi.

Öte yandan tıp merkezindeki darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Muhammet Ç., tartıştığı hemşire Özcanlı'ya yumruk atarak saldırıyor. Yumruk darbesi ile Özcanlı yere düşerken, Muhammet Ç. ise araya girenlere saldırıyor.

(İHA)

Son dakika haberleri | Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada
Son dakika haberleri | Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada
Son dakika haberleri | Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada
Son dakika haberleri | Tıp merkezindeki hemşireye damar yolu yumruğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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