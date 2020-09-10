Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç doktorun vefatıyla ilgili üniversitenin sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı.

10.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:18

Konya Selçuk Üniversitesi 6'ıncı sınıf öğrencisi Merve Mercan'ın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Sen Üniversiteler Sendikası sosyal medya hesabından genç doktorun vefatına ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Dr. Merve Mercan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemiller diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun."

BİR AÇIKLAMA DA ÜNİVERSİTEDEN

Genç doktorun vefatına ilişkin Selçuk Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun" denildi.

Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti

İNTERN DOKTOR KİMLERE DENİR?

Tıp Fakültesinden mezun olmadan önce, temel bilgi ve becerilerin kazandırılması için, hastanede bir yıl boyunca çalışacak öğrencilere verilen isimdir. İntern Doktor, Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencileridir. Altıncı sınıfa geçen tüm öğrencilere bu ünvan verilir.

Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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