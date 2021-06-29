Tıp doktoru TÜ Rektörü Tabakoğlu'ndan yeni mezun hekim adaylarına "Güler yüzlü ve tatlı dilli olun" tavsiyesi Açıklaması

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesindeki öğrenimini tamamlayan 235 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesindeki öğrenimini tamamlayan 235 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Tören üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki stadyumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu törende yaptığı konuşmada öğrencileri, öğretim üyeleri ve velileri tebrik etti.

Doktor adaylarına tavsiyelerde bulunan Tabakoğlu, "Sizler fakülteye başladığınız günlerde Beyaz Önlük töreni yaptık. Beyaz önlüklerinizi giydirdik, stetoskoplarınızı taktık. Beyaz önlüğünüze güler yüz ve tatlı dilinizi de ekleyin, güler yüz ve tatlı dil en iyi ilaçtan daha etkili bir ilaçtır, merhametinizi reçetenizin en başına yazın. Her gelen hasta annenizdir, babanızdır, kardeşinizdir. Hastalarınızı emanet olarak görün." dedi.

TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir de fakültelerinden Mısır, Afganistan, Bulgaristan, Kosova, Moritanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Suriye uyruklu 23 öğrenciyi de mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun da salgın nedeniyle dünyada milyonlarca insanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Henüz tehlikenin geçmediğine, salgının bitmediğine dikkati çeken Altun, "Rehavete kapılmadan önlemleri en üst düzeyde uygulamalıyız. Bu salgını bitirmenin yolu aşılamaktan geçiyor." dedi.

Fakülte birincisi İnan Erdem Özdemir ise hekime şiddetin hızla yayıldığını ifade ederek sağlıkta şiddetin temel nedeninin hekimleri hedef gösterilmesi ve yaptırımı bulunmayan cezalar olduğunu belirtti.

Kendilerine emek veren öğretim üyelerine teşekkür eden Özdemir, pratik eğitimlerini ileri sürdüğü bazı eksikliklerinden dolayı eleştirdi.

Konuşmacılar kısa zaman önce yaşamını kanser nedeniyle yitiren öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Tuna ve yine kanser nedeniyle vefat eden tıp öğrencisi Rüya Maviş'i andı.

Gözyaşlarını tutamadılar

Yaklaşık 1 ay önce yaşamını yitiren Rüya Maviş'i arkadaşları unutmadı.

Arkadaşları Maviş'in fotoğrafını stadyumdaki oturma düzeninde bir şövale üzerine yerleştirerek alanda yer almasını sağladı.

Maviş'in diplomasını ise kardeşi Güven Maviş'e Rektör Tabakoğlu sundu.

Diplomayı sunarken hem Tabakoğlu hem de ağabey Maviş birbirlerine sarılarak gözyaşlarını tutamadı.

Program, öğrencilere diplomalarının verilmesi, flama değişim töreni, hekim andının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran