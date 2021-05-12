Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı!

Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı, dereceye giren lise öğrencilerine eğitim bursu verilecek!

Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı, dereceye giren lise öğrencilerine çeşitli ödüllerin haricinde eğitim bursu da verilecek.

Tink - Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Tink Liseler Arası Zula turnuvası düzenlenecek! Herkes Tek modunda oynanacak olan bu turnuvada elemeleri geçip, rakiplerini yenerek şampiyon olan oyunculara ödüller dağıtılacak. Bu ödüllerin arasında en değerli olanlar ise şüphesiz eğitim bursları!

Hem Zula'da hem de eğitimde kazanma fırsatı sunan turnuvanın kayıtları başladı. 19 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan turnuvanın bir parçası olmak için tıklayarak kayıt olabilirsin.

Tink Liseler Arası Zula Turnuvası detayları;

Oyun Modu:  Herkes Tek

Kayıt Tarihi: 12.05.2021 - 18.05.2021

Turnuva Başlangıç Tarihi:  19.05.2021

Ödül Havuzu

Tink Liseler Arası Zula Turnuvası'nda ve 250.000 ZA ödülü dağıtılacaktır. Ödül dağılımı "Final" maçını ilk beş içinde tamamlayan oyuncular arasında aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır:

Eğitim Bursu

1.'ye %100 Eğitim Bursu

2.'ye %75 Eğitim Bursu

3.'ye %50 Eğitim Bursu

4. ve 5.'ye %25 Eğitim Bursu

Zula Altını Ödül Havuzu

1.'ye 125.000 Zula Altını

2.'ye 60.000 Zula Altını

3.'ye 35.000 Zula Altını

4.'ye 15.000 Zula Altını

5.'ye 15.000 Zula Altını

Turnuvanın tüm detaylarına ve kayıt aşamasına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İlham Aliyev Meral Akşener Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Hakan Sabancı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tink Liseler arası Zula turnuvası kayıtları başladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:23:30. #1.14#

title