Tinder Avcısı gerçek mi? Simon Leviev kimdir? Ponzi şeması nedir?

Netflix'in son zamanlarda büyük çıkışta olan belgeseli Tinder Avcısı'nın başrolü Simon Leviev, belgesel sonrası ilk defa konuştu. Onlarca kadını milyonlarca sterlin dolandıran Tinder Avcısı gerçek mi? Simon Leviev kimdir? İşte detaylar…

TİNDER AVCISI GERÇEK Mİ?

Dünyanın her yerinde izlenme rekorları kıran popüler Netflix belgeseli Tinder Avcısı, onlarca zengin kadını arkadaşlık uygulaması Tinder'dan milyonlarca sterlin dolandıran Simon Leviev'i anlatıyor. Netflix belgeselini izleyen insanlar Tinder Avcısı'nın gerçek olup olmadığını merak ediyor. Tinder Avcısı gerçek bir hikayeden alınmaktadır.

SİMON LEVİEV KİMDİR?

27 Eylül 1990 doğumlu Tinder Avcısı olarak bilinen Simon Leviev, hırsızlık, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir İsrailli dolandırıcıdır. Ponzi Şeması adı verilen bir dolandırma tekniğini kullanarak Avrupa'da 10'dan fazla kadını milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilmektedir.

SİMON LEVİEV İLK KEZ KONUŞTU

Netflix belgeseli sonrası ilk kez konuşan Simon Leviev, "Ben bir Tinder dolandırıcısı değilim. Sahtekar değilim veya sahte değilim İnsanlar beni tanımıyor, bu yüzden beni yargılayamazlar. Ben sadece Tinder'da bazı kızlarla tanışmak isteyen bekar bir adamım." sözlerine yer verdi.

PONZİ ŞEMASI, SİSTEMİ, OYUNU NEDİR?

Ponzi şeması, Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu kısaca, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu sayede bir döngü oluşturarak Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır.

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